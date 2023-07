Alfa Romeo: dopo Fiat 600 e Jeep Avenger anche il Biscione svelerà il suo nuovo SUV

Alfa Romeo lancerà il prossimo anno un SUV compatto sulla scia dei recenti Jeep Avenger e Fiat 600. A quanto pare già nel corso del 2023, forse già a settembre a proposito di questo modello arriveranno novità importanti. Si dice infatti che lo storico marchio milanese potrebbe svelare il nome ufficiale del SUV e anche mostrare le prime immagini, molto probabilmente sotto forma di teaser. Non escludiamo inoltre l’arrivo delle prime foto spia del prototipo camuffato, dato che dalla Polonia giunge notizie che il muletto è già pronto per i test su strada.

Alfa Romeo B-SUV: a settembre forse conosceremo nome ufficiale e prime immagini teaser

Di Alfa Romeo B-SUV sappiamo che avrà un nome che farà riferimento alla lunga tradizione del Biscione e che sarà italiano. Sappiamo anche che sarà realizzato su piattaforma CMP a Tychy in Polonia. Come anticipato dal capo del design della casa automobilistica milanese, questo veicolo sarà il primo a disporre del nuovo stile del Biscione con coda tronca e design particolarmente aerodinamico. Uno stile che sorprenderà e non poco i numerosi fan del Biscione che secondo quanto dichiarato dal CEO Jean-Philippe Imparato potrebbero apprezzare il nuovo stile. Vedremo dunque quali novità arriveranno dal Biscione nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello che sarà la nuova entry level della casa milanese e anche la prima auto completamente elettrica nella storia del brand.