Alfa Romeo, confermato l’inedito SUV di grandi dimensioni

Alfa Romeo starebbe sviluppando un inedito SUV “di grandi dimensioni, dalle prestazioni elevate”. Ad affermare queste dichiarazioni è stato dir CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, che in occasione di una un’intervista rilasciata ad Autoweek Olanda, ha inoltre dichiarato:

Non l’ho detto a nessuno prima, ma dal momento che vogliamo essere il marchio premium globale di Stellantis e poiché tutti nel mondo conoscono il nostro marchio, voglio portare sul mercato un SUV di fascia alta.

Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este 2021: immagini ufficiali Guarda le altre 7 fotografie →

Bmw come riferimento

Imparato ha quindi intenzione di realizzare un inedito SUV premium e sportivo di segmento “E”, in grado di sfidare ad armi pari modelli del calibro di Bmw X5 e X6 e capace di garantire un‘elevata immagine e un’alta redditività. Per il Costruttore italiano la Casa di Monaco resta quindi il punto di riferimento e la prima concorrente, mentre per quanto riguarda il mercato, il manager francese vuole conquistare mercati importanti come Cina, Stati Uniti e paesi arabi.

Il debutto nel 2027

Il nuovo SUV dovrebbe arrivare nel 2027, ovvero un anno particolarmente importante per la Casa del Biscione, perché proprio da quella data Alfa Romeo dovrebbe produrre esclusivamente auto elettriche, di conseguenza questo modello dalle ruote alte e dalla lunghezza di circa 5 metri, dovrebbe vantare una meccanica a zero emissioni abbinata alla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, mentre secondo i rumors l’autonomia potrebbe arrivare fino a 800 km.