Alfa Romeo Carabo: ecco il prototipo basato sulla leggendaria 33 Stradale

In occasione della Milano Design Week di quest’anno (17-23 aprile), Alfa Romeo in collaborazione con la famosa casa italiana Larusmiani, sta facendo parlare di se attraverso una collaborazione speciale. Con riferimento all’avveniristico prototipo Alfa Romeo Carabo disegnato da Bertone nel 1968 e basato sulla leggendaria 33 Stradale.

Alfa Romeo Carabo inaugura il progetto espositivo The Automotive Gallery presso la boutique Larusmiani di Milano

Lo studio di design basato sull’Alfa Romeo Tipo 33 Stradale è l’attuale protagonista del progetto The Automotive Gallery, con il quale l’esclusivo marchio di moda offre ai clienti approfondimenti regolari sulla storia dell’automobile. Costruita dalla Carrozzeria Bertone, Alfa Romep Carabo faceva parte di una serie di strabilianti concept car presentate dai principali studi di design italiani alla fine degli anni ’60. Tutte erano basate sulla supercar Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, prodotta in meno di 20 esemplari e oggi considerata una delle coupé più belle di tutti i tempi.

Il designer di Bertone Marcello Gandini ha progettato per il Carabo un corpo estremamente cuneiforme e spigoloso, alto meno di un metro. È dipinto in verde brillante con dettagli arancioni. Questa combinazione è un riferimento al nome del veicolo: Carabus auratus è il nome latino del coleottero dorato, un insetto che brilla di sgargianti colori metallici. L’insolita colorazione della Carabo testimonia anche la strategia dell’Alfa Romeo all’epoca di utilizzare particolari tecniche di verniciatura per enfatizzare ancora di più l’unicità del marchio. Bertone ha costruito solo una Carabo. Negli anni successivi, il suo design futuristico è stato fonte di ispirazione per molte auto sportive di successo, non solo italiane.

L’inserimento della Carabo nel progetto Larusmiani L’Automotive Gallery è espressione del legame tra l’azienda di moda e Alfa Romeo. Entrambi i brand hanno sede a Milano, sono considerati ambasciatori e icone dello stile italiano. Un altro parallelo: l’architetto della nuova boutique nel quartiere dello shopping di Monte Napoleone a Milano è Benedetto Camerana, che ha anche guidato la ristrutturazione del Museo Alfa Romeo di Arese nel 2015.