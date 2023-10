Alfa Romeo al lavoro su un futuro minivan elettrico di lusso? [RENDER]

Alfa Romeo potrebbe lanciare in futuro un nuovo modello di minivan elettrico, secondo quanto riportato da Autocar. La novità riguarderebbe inizialmente solo il mercato cinese, dove questi veicoli sono molto apprezzati dalla clientela locale. Ma non si esclude che in futuro questo veicolo possa arrivare anche nel resto del mondo. La casa automobilistica del Biscione ha deciso di valutare l’ipotesi di un minivan elettrico dato che questo tipo di veicolo sta diventando molto popolare in Cina e altri marchi premium come Mercedes. Volvo e Lexus hanno di recente anticipato futuri minivan. Lo ha confermato il capo del design dello storico marchio milanese, lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos.

Alfa Romeo: il Biscione non esclude in futuro l’arrivo di un minivan elettrico nella sua gamma

Ricordiamo che a differenza di Volvo, Alfa Romeo ha già venduto monovolume in passato. Il produttore italiano era addirittura un punto di riferimento nel settore nell’epoca in cui produceva anche veicoli commerciali. Il furgone Autotutto fu commercializzato tra il 1954 e il 1967. Lo storico marchio milanese avrebbe quindi legittimità storica per offrire un veicolo di questo tipo, anche se non avrebbe nulla a che fare con l’immagine sportiva e romantica che cerca di promuovere attualmente con l’obiettivo di diventare un brand premium globle.

Qui vi mostriamo un render del sito Carscoops che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello del Biscione che potrebbe servire ad aumentare le vendite in Cina in futuro conquistando preziose quote di mercato. Vedremo dunque a proposito di un futuro minivan se ci saranno novità da parte di Alfa Romeo nei prossimi anni.

Al momento comunque sembrano altri gli obiettivi dello storico marchio milanese che nel 2024 lancerà un nuovo SUV compatto ancora senza nome. Questa sarà la futura entry level della gamma e la prima auto ad avere una versione completamente elettrica. A seguire le nuove Giulia e Stelvio e due auto di segmento E tra cui un SUV di grandi dimensioni.