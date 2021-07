Alfa e-Romeo: chiarito l’equivoco che ha fatto tremare gli appassionati

Appassionati e fan del marchio Alfa Romeo, ma anche esperti del settore e giornalisti, per qualche ora hanno temuto il peggio, ma alla fine è stato chiarito l’equivoco sulla possibilità che il brand del Biscione possa cambiare nome nel prossimo futuro.

Un equivoco nato all’Ev Day

Per comprendere meglio la situazione è necessario fare un passo indietro e ritornare alla conferenza dell’Ev Day, in cui il gruppo Stellantis ha annunciato la sua futura strategia relativa alla mobilità elettrica. Durante l’evento è apparsa una slide in cui si leggeva: “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo“. Come se non bastasse, la frase “incriminata” (From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo) è apparsa anche nel comunicato stampa ufficiale relativo alla già citata conferenza. Ovviamente l’accaduto ha scatenato in poche ore un vero e proprio putiferio che per fortuna è stato messo a tacere da un chiarimento ufficiale arrivato da parte di Stellantis.

La prima elettrica nel 2024

Un portavoce del Gruppo ha infatti spiegato che il marchio non subirà nessuna variazione e che la scelta di quella denominazione era stata scelta esclusivamente per sottolineare la strada dell’elettrificazione intrapresa dall’Alfa Romeo. Tutto questo sta a significare che nel 2024 non ci sarà nessun nuovo nome “Alfa e-Romeo”, ma semplicemente la Casa del Biscione lancerà la sua prima vettura 100% elettrica, ovvero una versione dell’inedito B-SUV targato Alfa che verrà realizzato nello stabilimento polacco Stellantis che si trova nella località di Tychy.

In poche parole non vedremo mai su nessun modello o in nessuna pubblicità la scritta “Alfa e-Romeo”, quindi le nuove elettriche della Casa del Biscione si distingueranno sicuramente per nuovi dettagli e caratteristiche, ma non porteranno in dote nessuna modifica né al nome Alfa Romeo e né al suo logo.