Aiways U5 Prime: in abbonamento su Leasys CarCloud

È stata presentata durante il MIMO 2022, dopo essere uscita da un enorme pacco di Amazon posizionato dietro al Duomo di Milano, la Aiways U5 Prime è la prima vettura elettrica disponibile a noleggio sotto forma di abbonamento mensile, entrando di fatto nella gamma di auto disponibili col servizio Leasys CarCloud.

Il servizio a noleggio

La Aiways U5 Prime è un D-SUV elettrico prodotto da una giovane azienda cinese ed è importato in Italia dal Gruppo Koelliker. Adesso entra a far parte del servizio Leasys CarCloud, che consente di noleggiare l’auto senza vincoli temporali né penali, e di poterlo rinnovare ogni mese. Il servizio a noleggio CarCloud è il primo servizio in stile abbonamento di veicoli disponibile in Italia: i voucher si comprano su Amazon, e si possono rinnovare mese per mese fino a un massimo di 12, con una una durata minima di 30 giorni. L’abbonamento è comprensivo di 1.500 km al mese e tutti i servizi accessori.

Le parole del Gruppo Koelliker

Abbiamo detto che la Aiways U5 Prime è importata in Italia dal Gruppo Koelliker, di cui Marco Saltalamacchia è il Presidente Esecutivo. Quest’ultimo ha commentato la grande opportunità di Leasys CarCloud:

La nostra collaborazione con FCA Bank, a cui siamo già legati da una partnership nell’ambito dei servizi finanziari, oggi si rafforza ulteriormente. Il lancio del nuovo pacchetto CarCloud Aiways U5 consente agli utenti non solo di sperimentare la guida a zero emissioni e l’eccezionale autonomia di questo SUV nativo elettrico, ma anche di guidare un veicolo che si contraddistingue per contenuti tecnologici decisamente all’avanguardia.

Aiways U5 Prime: test drive

Al MIMO 2022 è disponibile fino al 19 giugno, nell’area riservata ai test drive, vicino al Castello Sforzesco, per delle prove su strada insieme alle altre auto distribuite dal Gruppo Koelliker. Insieme alla Aiways U5 è presente anche il nuovo SUV coupé Mitsubishi Eclipse Cross PHEV e il SUV elettrico Seres 3.