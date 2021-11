Aiways U5: arriva in Italia con prezzi da 42.750 euro

Aiways è il marchio cinese, nato due anni fa, il cui nome sta per Intelligenza Artificiale (AI) e strade (Ways). Il debutto avvenne nel 2019 con la traversata di 15.000 km che portò il concept elettrico U5 da Xi’an, in Cina, fino all’IAA di Francoforte in 52 giorni di viaggio. In queste ore il SUV elettrico asiatico sbarca in Italia. importato dal Gruppo Koelliker.

Dimensioni

Il nuovo Aiways U5 è un SUV compatto che misura 4,68 metri in lunghezza, 1,68 metri in larghezza e con un passo di 2,79 metri. Il bagagliaio offre una capacità di carico di 432 litri. Estendibili a 1.555 con i sedili posteriori reclinati.

Design

Esteticamente foggia linee pulite e moderne, dal sapore asiatico e futuristico con la presa per la ricarica nascosta sotto al faro anteriore sinistro. Il posteriore è invece caratterizzato da uno spoiler integrato e da una fascia di luce a led che percorre le fiancate e attraversa tutto il portellone.

Motore, potenza e autonomia



A spingere l’Aiways U5 ci pensa un propulsore elettrico da 204 CV alimentato da una batteria che garantisce oltre 400 Km di autonomia, ricaricabile dal 20% all’80% in 35 minuti attraverso le colonnine da 90 kW.

All’interno spiccano i due display da 12,3 pollici per la strumentazione e l’infotainment. Ricca la tecnologia di bordo con sistemi tecnologici avanzati tra cui il riconoscimento facciale e un pacchetto di sistemi ADAS che ha permesso alla Aiways U5 di ottenere le 5 stelle di valutazione EuroNCAP.

Allestimenti, prezzi e porte aperte

I prossimi porte aperte annunciati dal Gruppo Koelliker sono previsti per il 4 e 5 dicembre presso i dieci concessionari Aiways.

I prezzi dell’Aiways U5 partono da 42.750 euro per l’allestimento X-Cite e arrivano a 45.500 euro per l’allestimento top di gamma Prime. La garanzia è di 5 anni o 150.000 chilometri, a cui si aggiungono 5 anni di assistenza stradale e 8 anni sul pacco batterie.