Aereo atterra in autostrada in modo fiammante [Video]

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato l’atterraggio di emergenza, perfettamente riuscito, di un piccolo aereo da turismo su un’autostrada statunitense. Oggi, purtroppo, ci occupiamo di una manovra simile, non andata esattamente allo stesso modo. Teatro dei fatti la Freeway 91, nei pressi della città di Corona, in California (USA). Qui un Piper Cherokee, in preda ad avarie tecniche, è piombato sul nastro d’asfalto, schiantandosi al suolo.

Il rischio di una torcia multipla

Le fiamme hanno seguito immediatamente il velivolo, suscitando grande apprensione in chi ha visto la scena. Grazie a Dio, nessuno si è fatto male. Un vero miracolo. Il rischio di una tragedia, infatti, era concreto, guardando i fotogrammi proposti dal video girato dalla dashcam a bordo di un veicolo, che ha ripreso i fatti dal lunotto posteriore.

Avaria meccanica

L’aereo ha accusato un problema al motore ed è stato costretto all’atterraggio di emergenza. Non c’era alternativa all’autostrada. L’incendio ha trovato terreno fertile nel carburante sversato durante il rimbalzo. Il velivolo, senza l’ala persa nell’impatto, ha finito la sua corsa contro la barriera laterale di protezione, ma in modo relativamente soft. Anche un’auto è stata colpita durante la manovra di atterraggio, ma per fortuna nessuno si è fatto male.

L’effetto di un aereo sopra la testa

Immagino la sensazione vissuta dagli automobilisti, dai camionisti e dai motociclisti in transito quando hanno visto l’aereo dirigersi verso l’autostrada per poi puntare repentinamente sul nastro d’asfalto normalmente destinato al transito di ben altri veicoli. A voi le immagini, che vi proponiamo soltanto perché l’epilogo della vicenda è stato tutto sommato positivo, tenendo conto dei potenziali rischi. Qui, invece, il link all’atterraggio di emergenza di cui vi abbiamo parlato all’inizio del post.