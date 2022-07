Aereo atterra in autostrada: manovra perfetta senza danni! [Video]

Un piccolo aereo da turismo è stato il protagonista di un atterraggio di emergenza in un’autostrada della North Carolina. Il velivolo ha accusato un’avaria, mentre stava volando nei pressi dell’arteria viaria. A quel punto non ci sono state alternative per il pilota.

Un bravo aviatore

Quest’ultimo a dispetto delle sole 100 ore di volo maturate in precedenza, ha eseguito una manovra impeccabile, posando le ruote al suolo, con il suo “giocattolo volante” degli anni ’60, senza arrecare alcun danno ai mezzi in transito sui due sensi di marcia dell’asse viario.

Fotogrammi cinematografici

Il video mostra le varie fasi dell’atterraggio del piccolo aereo da turismo, gestito con grande mestiere dall’uomo dalla cloche, che aspira a diventare un pilota commerciale. La manovra di cui si è reso interprete sull’highway statunitense, mostra la sua freddezza e la grande abilità ai comandi. Due credenziali valide per crescere professionalmente.

Motore KO per l’aereo da turismo

Il fatto si è verificato alcuni giorni fa, quando il velivolo ha iniziato a perdere potenza dal suo unico propulsore. Pare che il proprietario dell’aereo stesse sorvolando l’area per controllare dall’alto il terreno acquistato vicino al lago. A bordo c’era pure il suocero. Tutto è andato bene, per tutti. Nessuna auto e nessuna linea elettrica sono state toccate. Chapeau!