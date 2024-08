Aehra: svelati i nomi dei nuovi modelli elettrici, Impeto e Estasi

Aehra continua a sviluppare il suo ambizioso progetto di produzione di auto elettriche premium in Italia, concentrandosi specificamente nella regione degli Abruzzi. L’azienda ha recentemente presentato i nomi ufficiali dei suoi due modelli a batteria: il SUV “Impeto” e la berlina “Estasi”. Entrambi i veicoli sono stati progettati per offrire tecnologie avanzate e powertrain di ultima generazione, con un’autonomia di 800 km e prestazioni elevate, includendo una potenza compresa tra 550 e 600 kW e una velocità massima superiore ai 260 km/h.

Dopo un periodo di silenzio, Aehra ha annunciato nuove entusiasmanti novità. La produzione dei modelli Impeto ed Estasi inizierà a metà del 2026 presso una nuova fabbrica situata in Abruzzo. Per realizzare questo progetto, l’azienda ha presentato un Contratto di Sviluppo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del Fondo Automotive, con un investimento di 1,2 miliardi di euro destinato alla costruzione dell’impianto di produzione.

Il nuovo stabilimento, che sorgerà a Mosciano Sant’Angelo, coprirà un’area di 207.000 mq e la prima pietra sarà posta entro la fine dell’anno. Questo impianto non solo rappresenterà un’importante infrastruttura per la produzione automobilistica, ma avrà anche un impatto significativo sull’economia locale, creando 540 nuovi posti di lavoro direttamente nello stabilimento e altri 110 posti a Milano, dove ha sede il quartier generale dell’azienda.

Aehra ha inoltre stabilito collaborazioni strategiche con l’Università dell’Aquila, uno dei centri di ingegneria EV più avanzati al mondo, e con il Politecnico di Milano. Queste partnership saranno fondamentali per lo sviluppo del sistema di propulsione elettrica e di altre tecnologie future, garantendo che i modelli Impeto ed Estasi siano all’avanguardia nel settore delle auto elettriche.

Con questi sviluppi, Aehra si posiziona come un attore chiave nel mercato delle auto elettriche premium, determinata a innovare e a contribuire significativamente all’economia locale e nazionale. La combinazione di avanzate tecnologie, collaborazioni accademiche e un robusto piano di investimento segnano un importante passo avanti per l’azienda e il settore automobilistico italiano.