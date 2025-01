Fare rifornimento in Ticino non conviene più: questa è la nuova realtà per molti automobilisti italiani e non solo. Il rafforzamento del franco svizzero, che ha registrato un incremento del 12% rispetto all’euro negli ultimi quattro anni, ha ribaltato una tendenza storica. Ora, fare il pieno in Italia risulta più economico. Secondo l’Associazione ticinese stazioni di servizio (ATSS), le vendite di carburante nelle aree di confine hanno subito un crollo drastico, fino all’80% dal 2019, mentre nel resto della Svizzera il calo è limitato al 3-4%.

Svizzera, addio al pieno facile

Il fenomeno del “turismo del pieno” al contrario sta guadagnando terreno. Sempre più ticinesi e frontalieri attraversano il confine per risparmiare. Per quanto riguarda la benzina, i prezzi sono quasi identici (1,75 franchi al litro in Ticino contro 1,73 euro in Italia), ma la forza del franco svizzero rende comunque più vantaggioso fare rifornimento in Italia. Il divario è ancora più evidente per il diesel, con un risparmio che può arrivare fino a 15 centesimi al litro.

La situazione per le stazioni di servizio di confine è critica. Il CEO di ECSA Energy e portavoce di ATSS, Boris Martinoni, ha definito questa crisi una vera e propria “ecatombe”. Si stima che delle attuali 180 stazioni, ne sopravviveranno solo un centinaio. Oltre alla pressione dei prezzi, altre cause includono il calo generale dei consumi, la diffusione sempre più capillare dei veicoli elettrici e l’aumento dei costi di gestione.

Declino della benzina

La transizione verso una mobilità sostenibile sta accelerando il declino del modello tradizionale di distribuzione del carburante. Per molti gestori, il dilemma è se investire nel rinnovo delle infrastrutture o chiudere definitivamente. Le stazioni di servizio si trovano a un bivio cruciale, costrette ad adattarsi rapidamente a un mercato in evoluzione. Il futuro sembra orientato verso soluzioni innovative e sostenibili, ma per alcuni operatori il cambiamento potrebbe arrivare troppo tardi.