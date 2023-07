Abarth Topolino: già pronta la versione dello Scorpione? [RENDER]

Abarth Topolino si farà? E’ questa la domanda che molti si sono fatti dopo che si è saputo che il celebre nome sarebbe stato utilizzato per un quadriciclo leggero su base della francese Citroen Ami. Ovviamente l’ipotesi sembra al quanto improbabile dato che Abarth realizza auto ad elevate prestazioni e questo non si addice di certo su un quadriciclo che al massimo raggiunge i 45 km/h. Sognare ovviamente non costa nulla e qui vi mostriamo un render che ipotizza il design di una improbabile Abarth Topolino.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Abarth Topolino

Appare evidente la somiglianza con la nuova Fiat Topolino presentata ufficialmente lo scorso 4 luglio al Lingotto insieme alla nuova Fiat 600e. La vettura è dotata dei classici loghi della casa automobilistica dello scorpione e anche degli adesivi. Anche le ruote sembrano essere inedite rispetto al modello di Fiat. Al giorno d’oggi nel mondo dei motori che vive una fase di transizione non si può più escludere nulla. Del resto fino a qualche anno fa nessuno avrebbe scommesso una lira sul passaggio di Abarth alla realizzazione di sole auto elettriche al 100 per cento, cosa che invece come sappiamo già avvenuta. Qui nel frattempo vi mostriamo un render di L’automobiles Magazine che ipotizza il design di un simile modello. Vedremo dunque se in futuro ci sarà spazio nella gamma del famoso brand di Stellantis anche per una nuova Abarth Topolino.