Abarth 600: il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per il suo debutto

Lo scorso 4 luglio è stata svelata Fiat 600. In tanti si domandano se in futuro ci sarà la possibilità di vedere anche una Abarth 600. Si vocifera che la casa automobilistica dello scorpione stia pensando seriamente a tale possibilità Del resto già da tempo si dice che Abarth voglia arricchire la sua gamma in Europa comprendendo altri modelli oltre alla 500.

Ecco quale potrebbe essere il design della Abarth 600 che potrebbe arrivare nel 2024

Di una Abarth 600 si dice che sarà il modello ad alte prestazioni della nuova Fiat 600 e che avrà tutte le caratteristiche tipiche di una vettura della casa automobilistica dello scorpione. Il suo debutto, secondo i soliti bene informati, potrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Nel frattempo sul web nei giorni scorsi è apparsa un’immagine teaser che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello. Si tratta di un render del creatore digitale e designer X-Tomi Design non nuovo a questo tipo di exploit. Questa auto sarà solo elettrica.

Abarth infatti in Europa ha deciso di passare alla produzione di auto elettriche ad alte prestazioni. Il suo motore dovrebbe garantire prestazioni migliori rispetto ai 156 cavalli della normale Fiat 600 elettrica. Questo però a discapito dell’autonomia che probabilmente sarà inferiore ai 400 km dell’auto elettrica di Fiat.