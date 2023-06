Nuova Fiat 600: il 4 luglio la presentazione ufficiale [FOTO SPIA]

Fiat ha scelto una data simbolica per presentare la sua nuova Fiat 600: il 4 luglio, lo stesso giorno in cui debuttò la storica 500 che ha segnato la storia dell’automobile italiana. Si tratta di una 600 completamente rinnovata, che non ha nulla a che vedere con il modello originale se non il nome e lo spirito. La nuova Fiat 600 è infatti un SUV compatto a trazione elettrica, che si inserisce nel segmento B e che condivide la piattaforma con le future Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV. La vettura sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, e sarà destinata ai mercati europei.

Il 4 luglio presentazione ufficiale della nuova Fiat 600

E’ stata la stessa Fiat ha confermare ieri la data di debutto del modello che forse sarà presentato insieme alla nuova Fiat Topolino. Qui vi mostriamo nel frattempo nuove foto spia del modello avvistato da Gabetz Spy Unit in una colorazione inedita.

Il design della nuova Fiat 600 riprende alcuni elementi stilistici della Nuova 500, come i fari tondi con l’eyeliner LED, la calandra chiusa con il logo Fiat e le maniglie delle portiere integrate. Tuttavia, la 600 si distingue per le sue forme più squadrate e muscolose, le protezioni in plastica nera lungo la carrozzeria e i cerchi in lega dal disegno sportivo. L’abitacolo della nuova Fiat 600 offre spazio per cinque persone e un bagagliaio da 350 litri. La plancia è dominata dallo schermo touchscreen da 10 pollici del sistema di infotainment. Il cruscotto è digitale e il volante è multifunzione.

La nuova Fiat 600 dovrebbe essere equipaggiata con un motore elettrico da 156 CV e una batteria da 52 kWh, che le consentiranno di raggiungere un’autonomia fino a circa 400 km con una sola ricarica. La vettura supporta la ricarica rapida fino a 85 kW, che permette di recuperare l’80% dell’autonomia in circa mezz’ora. Vedremo in sede di presentazione quali altre novità arriveranno.