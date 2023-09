Abarth 500e trionfa all’Autonis design award di Auto Motor und Sport

Abarth 500e la prima auto completamente elettrica realizzata dalla casa automobilistica dello scorpione ha ottenuto il suo primo premio. In Germania la vettura di Abarth ha ottenuto l’Autonis Design Award dalla rivista specializzata auto motor und sport nella categoria “Minicar”. Si tratta dell’ennesima conferma dell’ottimo lavoro svolto dai tecnici dello scorpione con il lancio di questo modello, che sarà la prima di una lunga serie di auto elettriche ad alte prestazioni che Abarth lancerà sul mercato nei prossimi anni.

Agli Autonis Design Award trionfa Abarth 500e nella categoria Minicar

Abarth 500e ha vinto il “premio Autonis” nella categoria “Minicar” con il 65,1% delle preferenze. Questo successo dimostra ancora una volta l’affetto per il marchio dello Scorpione nel mercato tedesco, come testimoniano anche i vari riconoscimenti di “Best Car” ottenuti dalla gamma di modelli Abarth 595/695 dalla rinomata rivista. La vittoria di questo premio per la prima elettrica di Abarth rende orgoglioso il marchio dello scorpione che ha lavorato sodo per portare sul mercato un simile modello che spicca per le prestazioni, il design e il sound.

Abarth 500e dispone di un design ispirato alla figura dello Scorpione, per esaltare la sua potenza, la sua leggerezza e la sua aerodinamica. I car designer del Centro Stile hanno voluto trasferire l’essenza del brand di Stellantis sia negli interni che negli esterni del veicolo. All’esterno, il carattere audace è evidenziato anche dagli elementi sportivi e dai distintivi e dalla firma Abarth dedicati. All’interno, il nero domina lo spazio, arricchito dagli inserti in Alcantara nel cruscotto, dai sedili sportivi e dal volante. Con il suo motore da 155 CV questa vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi. Infine grazie alla presenza del Sound generator il suono di questa auto è inconfondibilmente quello di una vera Abarth.