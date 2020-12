Travis Pastrana fa show con una Subaru STi da 862 cavalli [Video]

Emozioni ed evoluzioni nel nuovo filmato della serie Gymkhana, che vede come protagonista Travis Pastrana su una Subaru vitaminizzata. Uno spettacolo coinvolgente, al volante di una Subaru Impreza WRX STi pompata, in grado di esprimere 862 cavalli di potenza: questo il regalo che Travis Pastrana fa agli appassionati.

Il video appartiene alla serie Gymkhana di Hoonigan Media Machine, solitamente legata al suo amico e rivale Ken Block. La troupe è la stessa ed anche il repertorio non cambia, con manovre incredibili su terra e per aria. Non è un tentativo per mettere in contrapposizione i due driver, ma un omaggio allo show motoristico, in cui i veri vincitori sono coloro che gustano i funambolismi, comodamente seduti dietro il monitor di un computer.

Qualcuno ha avuto la fortuna di gustare tali alchimie di guida nel contesto reale, ad Annapolis, nel Maryland, dove Travis Pastrana ha voluto fare un regalo alla gente della sua città natale. Come potrete vedere nei fotogrammi, il pilota motociclistico statunitense ci sa fare al volante: una cosa risaputa da chi lo segue. Ma adesso è giunto il momento di lasciare la parola alle immagini, con l’azione vigorosa della potente Subaru Impreza WRX STi.

Buona visione!