Se una Porsche 911 fa il pendolo... su un rimorchio [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 2 dicembre 2020

Usare prudenza in strada, specie se si porta a rimorchio un'auto costosa come la Porsche 911, è un preciso dovere. Guardate cosa può succedere.

























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

Una Porsche 911 (serie 992) è la protagonista involontaria di uno spettacolare e preoccupante pendolo, diverso da quelli che, spesso, hanno per attrici le auto sportive più muscolose, meglio se a trazione posteriore. Qui il movimento oscillatorio non nasce da vigorose scariche di potenza in accelerazione, abilmente controllate dal driver, ma dall'imprudenza del conducente di un piccolo camion, che porta la vettura su un carrello.

Il tizio, durante il trasporto, non si è curato delle leggi della fisica e...la fisica gli ha dato una lezione, di cui farà tesoro in futuro. Non sappiamo come è andata a finire, ma siamo fiduciosi e crediamo che una buona dose di fortuna abbia scongiurato il peggio.

Se un pendolo di potenza ricercato dal pilota non è un fatto epocale per una Porsche 911, lo diventa nella scena immortalata dal video, per il modo in cui prende forma. A voi i fotogrammi del filmato, che vi consigliamo di vedere, per avere un'ulteriore conferma di quanto in strada la prudenza non sia mai abbastanza.