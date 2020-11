Maserati Project Rekall: la reinterpretazione della Shamal

Di Junio Gulinelli mercoledì 25 novembre 2020

Il prototipo restmod che riporta in vita la coupé Anni '90





Mentre Maserati sta entrando in una nuova entusiasmante era con l'MC20 a motore centrale, la Casa del Tridente è recentemente tornata sotto i riflettori dei social media per aver condiviso le immagini di un’inedita interpretazione moderna della Shamal, la coupé prodotta tra l''89 e il '95.

Questi disegni sono stati condivisi sull'account Instagram di Maserati Fuoriserie e mostrano un veicolo noto come "Project Rekall". L'auto ha una certa vibrazione retrò e, sebbene sia improbabile che generi qualsiasi tipo di variante di produzione, sembra comunque un progetto affascinante, soprattutto per gli amanti del restmod.

Di base la silhouette dell'originale Shamal è stata mantenuta, ovvero sfoggia la stessa carrozzeria squadrata con linee e superfici affilate. Una delle modifiche chiave apportate è l'installazione di nuovi gruppi ottici con fari a LED, mentre la parte anteriore sfoggia uno splitter più pronunciato.

In altri punti della carrozzeria i designer di Maserati hanno ottimizzato le linee, come nella parte posteriore che monta anch’essa nuove luci a LED, uno spoiler più affilato e nuovi terminali di scarico. Sul tetto appare anche un piccolo lettone mentre il set di ruote monta cerchi a sette razze.

L'interno della Maserati Project Rekall è in gran parte lo stesso dell'originale Shamal ma presenta alcune modifiche, in particolareil quadro strumenti digitale (piuttosto retrò) e una serie di sedili avvolgenti con supporto in fibra di carbonio.

L'account Fuoriserie di Maserati su Instagram non si limita a promuovere il programma di personalizzazione Fuoriserie della casa automobilistica, ma mette in mostra anche una serie di interessanti studi di design che non raggiungeranno la linea di produzione ma dimostreranno l’originalità dei designer del marchio italiano.