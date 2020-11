Porsche Taycan: insolito incidente in Inghilterra [Video]

Di Rosario Scelsi domenica 22 novembre 2020

Avere la passione per le supercar e un conto in banca adeguato non sempre è garanzia di doti di guida eccelse, come documenta il video di un crash con la Porsche Taycan.

La Porsche Taycan ha aperto una nuova era nella storia della casa di Stoccarda, ma i clienti dei vari marchi automobilistici non sempre sono all'altezza dei mezzi che si trovano a gestire. La qualità dei patentati, infatti, non sembra essere migliorata nel corso degli anni. Una prova giunge dal video odierno, che ci mostra un esemplare della prima vettura full electric del costruttore tedesco vittima di un incidente, le cui dinamiche sono alquanto stravaganti. Teatro dei fatti un quartiere di Birmingham, nel Regno Unito.

Qui, chi conduce questa Porsche Taycan (non sappiamo se di sesso maschile o femminile e se fresco/a di patente o meno) si rende protagonista di un crash davvero insolito, che manifesta doti di guida scadenti. Nel tentativo di rientrare a casa con l'auto elettrica tedesca, a un certo punto, il tizio (o la tizia) si ferma: sembra che voglia fare marcia indietro, per allinearsi meglio al vialetto d'arrivo, ma all'improvviso scatta in avanti, con la coppia immediata del propulsore a dare una forte spinta, quasi come se ci fosse anche il Launch Control attivato. Il risultato è un crash multiplo con salto sulla strada, che danneggia tre auto, compresa la stessa Porsche Taycan.



























L'elettrica tedesca, nella sua versione più potente e prestazionale, ossia la Turbo S, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2"8. Per raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo ci vogliono invece 9"8. La velocità massima tocca quota 260 km/h. La grossa coupè di Stoccarda mostra una natura agile e reattiva, anche se il modello non nasce con l'indole da purosangue da pista. Certo, le danze non sono come quelle di leggera auto da rally, ma la Porsche Taycan mostra di cavarsela bene nei contesti più sinuosi, specie se in buone mani: non sembra il caso di chi sta al posto guida del povero esemplare immortalato nel video.