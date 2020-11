Ford Mustang: l’esemplare da 1200 CV sfida il fango

Di Francesco Donnici giovedì 19 novembre 2020

Una Mustang con speciali pneumatici e un motore super pompato è diventata la protagonista di un filmato a dir poco spettacolare.

La Ford Mustang è una delle muscle car americane per eccellenza. L’habitat naturale di questa sportiva 100% yankee sono le iconiche “highway” che percorrono in lungo e in largo gli Stati Uniti d’America. Ora però, vogliamo mostrarvi una speciale Mustang con caratteristiche praticamente opposte a quelle descritte pocanzi, parliamo infatti di un’auto a dir poco estrema e decisamente fuori dal normale, protagonista di un filmato pubblicato su Youtube.

La Mustang in oggetto è stata ampiamente modificata per essere adatta ad arrampicarsi nel fango. L’impresa immortalata nel video mostra infatti questa Mustang “monster” sfidare un’altra Mustang assolutamente di serie su un tracciato decisamente ostile a causa dell’enorme quantità di fango fresco presente.

Battezzata con l’evocativo nome “Mudstang” (da mud, fango in inglese), questa speciale vettura monta enormi ruote specifiche per l’off-road, mentre sotto il cofano batte un poderoso propulsore Coyote V8 da 5.0 litri, equipaggiato con due turbine da 67 mm e una trasmissione manuale GM TH400, in grado di scaricare l’incredibile potenza di 1.200 CV.

Nei fotogrammi si può apprezzare l’incredibile agilità della Mudstag nell’arrampicarsi nel fango, al contrario, la versione “standard” risulta decisamente in difficoltà. Lo scopo degli organizzatori di questa impresa è stato semplicemente goliardico, almeno fino al momento in cui uno dei due assi della Mudstag si è rotto rovinosamente…