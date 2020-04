Ford Mustang: prime indiscrezioni sulla nuova generazione

Di Dario Montrone lunedì 20 aprile 2020

Confermata anche per il mercato europeo, la nuova Ford Mustang sarà proposta nella versione sportiva GT con l'inedita propulsione ibrida



Nel corso del 2022 debutterà la nuova generazione della sportiva Ford Mustang, nota anche come modello S650. Come l'attuale, continuerà ad essere commercializzata anche sul mercato europeo, dove è stata immatricolata in circa 55.000 esemplari. La gamma comprenderà la variante coupé Fastback, ma anche la configurazione Convertible con la carrozzeria cabriolet.

Tuttavia, la principale novità riguarderà la sportiva declinazione GT. Infatti, la versione europea della nuova Ford Mustang GT sarà a propulsione ibrida, ovviamente per contenere i valori delle emissioni di CO2. Inoltre, grazie ai due propulsori elettrici installati ai lati del motore V8 aspirato a benzina, sarà dotata anche della trazione integrale AWD.

Semplice evoluzione stilistica per la carrozzeria

Per quanto riguarda il design, la nuova generazione della Ford Mustang rappresenterà l'evoluzione dell'attuale dal punto di vista stilistico. L'abitacolo, invece, continuerà ad essere proposto in chiave sportiva, con la configurazione a soli quattro posti e la plancia non sarà totalmente digitale come la SUV coupé Mustang Mach-E a propulsione elettrica.