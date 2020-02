Ford Mustang Mach-E: in arrivo anche sul mercato italiano

Di Dario Montrone mercoledì 26 febbraio 2020

La gamma italiana della nuova Ford Mustang Mach-E comprenderà le configurazioni Standard Range da 75,7 kWh ed Extended Range da 98,8 kWh, nonché la versione AWD a trazione integrale.

La nuova Ford Mustang Mach-E, inedita SUV a propulsione elettrica da 258 CV di potenza, sarà proposta anche sul mercato italiano al prezzo base di 49.900 euro. La relativa gamma comprenderà due differenti versioni: Standard Range, con il pacco delle batterie agli ioni di litio da 75,7 kWh; Extended Range, con il pacco delle batterie agli ioni di litio da 98,8 kWh che garantirà l'autonomia massima di almeno 600 km (calcolati secondo il nuovo ciclo di omologazione (WLTP).

La dotazione di serie della nuova Ford Mustang Mach-E prevede il dispositivo Ford Co-Pilot e il sistema multimediale Sync con il display touch screen da 15,5 pollici, il modem integrato Ford Pass Connect, i comandi Pinch&Swipe e l'aggiornamento continuo 'over the air'.

Oltre alla declinazione standard a trazione posteriore, la nuova Ford Mustang Mach-E è disponibile anche nella versione AWD a trazione integrale, riconoscibile esteticamente per gli specifici cerchi in lega da 19 pollici di diametro e le pinze dei freni di colore rosso, nonché per l'abitacolo con gli inserti in carbon look sulla plancia.

Per quanto riguarda la ricarica delle batterie, la nuova Ford Mustang Mach-E prevede la ricarica rapida di soli 10 minuti per 93 km di autonomia presso la stazione di ricarica Ionity da 150 kW. Inoltre, il pacco delle batterie agli ioni di litio può essere ricaricato presso la stazione di ricarica DC Fast Charging Station con la ricarica rapida - dal 10% all'80% - della durata di 38 minuti.