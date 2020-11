Nuova Fiat 500X: la seconda generazione nel 2023?

Di Dario Montrone mercoledì 4 novembre 2020

La nuova generazione della Fiat 500X dovrebbe essere svelata nel corso del 2022, ma la commercializzazione partirà l'anno seguente



Tra le prime novità di Stellantis - il nuovo gruppo automobilistico formato da FCA e PSA - figurerà la seconda generazione della Fiat 500X che sarà svelata nel corso del 2022, mentre la commercializzazione partirà l'anno seguente al prezzo base di circa 22.500 euro.

La nuova generazione della Fiat 500X dovrebbe condividere la piattaforma modulare CMP con la Peugeot 2008, ma anche le motorizzazioni 1.2 PureTech a benzina da 100 CV, 130 CV o 155 CV di potenza e 1.5 BlueHDi a gasolio da 110 CV o 130 CV di potenza, nonché l'unità elettrica da 136 CV di potenza. Inoltre, la gamma della SUV italiana di piccole dimensioni potrebbe comprendere anche le versioni a propulsione ibrida Plug-In da 190 CV o 240 CV di potenza complessiva, tra l'altro dotate della trazione integrale elettrica.

In arrivo anche la 500XL?

Rispetto all'attuale generazione, la nuova Fiat 500X sarà più lunga, più ampia nel passo e più voluminosa nel bagagliaio. Infatti, misurerà all'incirca 430 centimetri in lunghezza. La carrozzeria sarà riconoscibile per lo stile da SUV coupé, dato che sarebbe allo studio anche il modello 500XL con la carrozzeria da SUV tradizionale e in sostituzione della monovolume Fiat 500L.