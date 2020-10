Fiat Panda 4x4 e Roberto Baggio: i social impazziscono

Di Tommaso Giacomelli lunedì 12 ottobre 2020

Roberto Baggio e la Fiat Panda 4x4, un binomio che ha fatto impazzire il mondo dei social dopo la foto pubblicata da Valentina Baggio, la figlia del Divin Codino

Per loro si possono solo spendere parole di elogio, due icone di italianità, due leggende nel proprio campo di appartenenza. Da una parte abbiamo la Fiat Panda 4x4, la prima generazione, dall'altra abbiamo il suo proprietario, Roberto Baggio, pallone d'oro 1993, uno dei migliori calciatori della storia dello sport più amato dagli italiani. Quando la figlia del Divin Codino, Valentina Baggio, ha pubblicato lo scatto che immortala il padre mentre sta armeggiando con l'utilitaria torinese a quattro ruote motrici, i social sono letteralmente impazziti. "Dio ha la Fiat Panda 4x4, mito", o "Divin Codino, col Divin Pandino", questi sono alcuni dei commenti piovuti sotto allo scatto che ha colpito così tanta gente.



Un binomio da sogno

Dopo 40 anni di carriera, la Panda fa ancora discutere ed emozionare, in più, accanto a un'altra personalità così amata dal pubblico italiano, il successo è assicurato. Sicuramente, la foto di Valentina Baggio ha destato ancora più scalpore per il fatto che un ex-calciatore così famoso e importante, abbia scelto la Fiat Panda 4x4 per le sue avventure domenicali, non preferendo ad essa uno dei tanti SUV, con i quali i colleghi del momento sono soliti farsi immortalare. Alla fine questa foto ci ha donato un'immagine genuina e semplice, ma uno scenario che facilmente si può attribuire a Roberto Baggio, un uomo che ha scelto di restare lontano dai riflettori, preferendo un piacevole ritiro privato dopo una gloriosa carriera spesa sui più prestigiosi campi da calcio.