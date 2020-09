McLaren 765LT: prestazioni migliori del previsto

Di Rosario Scelsi giovedì 24 settembre 2020

Performance superiori agli obiettivi per la nuova espressione del concetto "Longtail" di McLaren, pronta a stupire gli acquirenti...e non solo

La produzione delle McLaren 765LT destinate ai clienti ha preso avvio presso il McLaren Production Centre di Woking, Surrey (Regno Unito). I dati prestazionali finali del modello si sono rilevati migliori di quelli previsti, come testimonia l'accelerazione da 0 a 200 km/h, coperta in soli 7 secondi: un tempo inferiore di 0"2 rispetto a quello comunicato nelle anticipazioni.

I risultati sono molto buoni pure sul piano commerciale per la casa inglese che, dopo aver piazzato l'intera produzione 2020, ha raccolto per il 2021 un interesse di mercato superiore al numero totale di auto disponibili. Ricordiamo che la McLaren 765LT prenderà forma in soli 765 esemplari numerati, prodotti su ordinazione.

Le consegne di questa nuova "Longtail" inizieranno alla fine del mese, per la gioia dei facoltosi acquirenti, che potranno scoprire presto le sue doti dinamiche e comportamentali. Grandi le aspettative, perché si tratta della McLaren Super Series più estrema realizzata fino ad oggi. La 765LT promette un alto coinvolgimento del guidatore, una dinamica focalizzata sulla pista e un'aerodinamica ottimizzata, che condiscono un quadro di base riuscito.

Molta l'attenzione riservata alla riduzione delle masse, con un programma ingegneristico completo che ha portato il peso ad un livello inferiore di 80 chilogrammi rispetto alla già leggera 720S. L'aerodinamica su misura della McLaren 765LT è caratterizzata da pannelli in fibra di carbonio (prodotti per la prima volta presso il McLaren Composites Technology Center di Sheffield) e da un'ala posteriore attiva "Longtail".

La combinazione tra il felice dato alla bilancia (1.229 kg a secco) e la potenza e coppia estrema del motore McLaren V8 biturbo da 4,0 litri - rispettivamente 765 CV e 800 Nm - è la miscela alla base dell'incredibile accelerazione del modello, che riesce a bruciare i 400 metri con partenza da fermo in soli 9"9: anche questo un dato migliore delle aspettative. Ricordiamo che la 765LT è equipaggiata con un cambio sequenziale SSG a sette rapporti, che raggiunge i 330 km/h di velocità massima e che liquida la pratica del passaggio da 0 a 100 in 2"8.