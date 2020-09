Skoda 110 R Coupé: 50 anni per la piccola sportiva ceca

Di Rosario Scelsi lunedì 14 settembre 2020

Mezzo secolo di vita per la Skoda 110 R Coupé, che si è fissata nella storia del marchio, con il suo carico di energia

La Skoda 110 R Coupé fece il suo debutto 50 anni fa, aprendo nuovi orizzonti per la casa automobilistica ceca. Si tratta di una delle più eleganti vetture di indole sportiva prodotte in quell'area del mondo. Il modello sbocciò nello stabilimento di Kvasiny a partire dal 1970, offrendo un'allettante tentazione ai clienti più dinamici del marchio.

Notevole il successo di vendite per questa creatura, spinta da un motore a quattro cilindri in linea da 1.1 litri, disposto posteriormente, in grado di erogare una potenza massima di 52 cavalli. Una carica energetica che garantiva una buona verve, perché accoppiata ad un peso a vuoto di soli 880 chilogrammi.

L'esperienza di guida non era elettrizzante come quella di una moderna supercar, ma ampio spazio era concesso all'apparato emotivo, che poteva crogiolarsi di felici stimoli sensoriali, anche se una velocità massima di 145 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 19" non impressionavano neppure allora. I numeri, però, non dicono tutto, specie quando di mezzo c'è il cuore.

All'azione frenante della Skoda 110 R Coupé provvedeva un impianto misto, con dischi anteriori e tamburi posteriori. A produrlo ci pensava la stessa casa ceca, su licenza del marchio inglese Dunlop. Notevole la trazione dell'auto, grazie al 57% del peso concentrato sull'asse posteriore, quello delle ruote motrici.

Il consumo medio di carburante era di 8,5 litri per 100 chilometri. La capienza del serbatoio, disposto nella parte anteriore, toccava quota 32 litri. Su questa vettura ci si poteva divertire e le sue sane doti fecero da base per le auto da rally del marchio.

La Skoda 110 R Coupé nacque come declinazione sportiva della serie 100/110 L. Nella carrozzeria si distingueva dalla versione a tre volumi non solo per la parte posteriore elegantemente inclinata, ma anche per il parabrezza più ripido e per le due ampie porte con finestrini senza cornice. La sua presentazione al pubblico avvenne alla fiera di ingegneria di Brno. Queste le dimensioni: 4.155 millimetri di lunghezza, 1.620 millimetri di larghezza e 1.340 millimetri di altezza.