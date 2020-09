F1 2020: al Mugello vince Hamilton davanti a Bottas e Albon. Leclerc 8'

Di Redazione Motori domenica 13 settembre 2020

Due bandiere rosse e un lungo GP sul circuito del Mugello per la F1 2020, che ha visto il leader assoluto del mondiale imporsi anche in questa occasione, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Bottas e Albon (primo podio in carriera). Solo un ottavo e un decimo posto per le due Ferrari di Leclerc e Vettel.

Positivo anche il quarto posto conquistato da Ricciardo in una giornata dove solo 12 piloti hanno tagliato il traguardo finale. Buona anche la gara di Miki Raikkonen, che ha chiuso al nono posto. Continua dunque il predominio di Hamilton (che colleziona la novantesima vittoria in carriera) in un campionato dall'esito ormai già segnato da tempo.



F1 Mugello: l'ordine d'arrivo

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+4.880 5

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.064 5

4 Daniel RICCIARDO Renault+10.417 5

5 Sergio PEREZ Racing Point+15.650 5



F1 2020, classifica piloti

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 190

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 135

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 110

4 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 63