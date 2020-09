F1, Ferrari: per il Mugello livrea celebrativa per la SF1000

In occasione del Gran Premio numero 1000 in F1 che correrà la Scuderia Ferrari al Mugello, il Cavallino ha sfoderato una livrea speciale per la SF1000 che si ispira alla 125 F1 del 1950

All'Autodromo del Mugello, in occasione dell'inedito Gran Premio della Toscana, la Scuderia Ferrari taglierà lo straordinario traguardo dei 1000 GP corsi in Formula 1. Un'occasione da vivere in modo speciale, nonostante la poca competitività della monoposto di quest'anno, la SF1000. Quindi, al di là delle difficoltà la Scuderia di Maranello ha estratto dal cilindro una livrea che riprende il colore della Ferrari che ha corso il primo gran premio della storia, una soluzione molto affascinante che Leclerc e Vettel guideranno nel corso del weekend.



Tuta e Safety Car speciale

Abbiamo detto come probabilmente la SF1000 sia una delle peggiori monoposto sviluppate nella lunga storia di Ferrari, una storia che tuttavia non può essere dimenticata, perché fatta di successi, di trionfi e di grande passione. Per l'occasione i due alfieri del Cavallino indosseranno a loro volta una tuta amaranto come quella delle 125 F1 del 1950. Anche i numeri che saranno sulle livree di Vettel e Leclerc ricorderanno le grafiche delle monoposto dell'epoca. Piero Ferrari, vicepresidente della Ferrari, ha commentato: "Un traguardo così importante non poteva che essere contrassegnato da qualcosa di speciale. Per questo abbiamo deciso di dedicare all'evento una livrea commemorativa. Oltre al colore amaranto, anche i numeri di gara riprendono lo stile degli anni Cinquanta, quando erano verniciati a mano sulla carrozzeria. È un omaggio alle nostre origini". Alla festa parteciperanno anche in Mercedes, che hanno deciso di tributare questo traguardo della Rossa e per il weekend del Mugello la Safety Car sarà rossa, come confermato dalla stessa Casa di Stoccarda.



Festeggiamenti

Sabato sera, a Firenze, si terrà un evento che andrà in diretta sul sito della squadra e sui canali social, per coinvolgere i tifosi della Rossa di tutto il mondo. Per finire, la domenica - prima della gara - Mick Schumacher scenderà in pista con la F2004 di papà Michael, la miglior monoposto della storia del Cavallino. Un momento struggente ed emozionante.