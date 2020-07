F1: è ufficiale si corre al Mugello, anche Sochi nel calendario 2020

Di Tommaso Giacomelli venerdì 10 luglio 2020

Il calendario 2020 di Formula 1 si arricchisce con l'appuntamento inedito del Mugello, dove si correrà il GP 1000 per la Ferrari, e con il tracciato di Sochi, in Russia

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata, la Formula 1 correrà in modo ufficiale al Mugello. In mezzo alle colline toscane romberanno i motori del Circus della Formula 1 e lo faranno per la prima volta in assoluto nel weekend del 11-13 settembre. Sarà un momento speciale e un grande evento per festeggiare nel migliore dei modi i 1000 GP nella massima categoria del motorsport da parte della Scuderia Ferrari, una settimana dopo il GP di Monza. La pista del Mugello, di proprietà di Ferrari, sarà il quarto circuito situato in Italia ad ospitare una gara del calendario di F1, dopo il già citato Monza, Imola e il leggendario percorso su strada a Pescara, che solo nel 1967 è stato utilizzato per ospitare una corsa del campionato mondiale.



Anche Sochi nel calendario 2020

Molti piloti non hanno mai corso tra le famose curve "Arrabbiate" - Arrabbiata 1 e Arrabbiata 2 - punti cardini di una pista che esalta il driver e le vetture, paragonabile senza dubbio a Spa Francorchamps, per tutti i suoi sali e scendi molto veloci. Potrebbe essere un fattore imprevedibile per tutti e sicuramente riscuoterà una grande curiosità. Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno corso in Toscana prima dell'inizio della stagione e hanno esaltato le doti strutturali di questa affascinante pista. Ma non vi è solo il Mugello nel calendario del 2020, ancora in fase di completamento. L'ultima notizia riguarda la conferma anche per quest'anno dell'appuntamento in Russia, sul circuito di Sochi nel weekend del 25-27 settembre, una pista che negli ultimi tempi ha visto esaltarsi l'alfiere finlandese della Mercedes, Valtteri Bottas. La Formula 1 prosegue il suo percorso e delinea la strada per rendere più coinvolgente e bello un campionato che è stato segnato inevitabilmente dalla pandemia legata al Covid-19. Queste due aggiunte portano a dieci l'attuale numero di gare confermate, con altre che verranno annunciate nelle prossime settimane. La Formula 1 prevede che la stagione 2020 avrà tra le 15 e le 18 gare.