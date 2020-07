Bentley Bentayga e il suo configuratore intelligente

Di Rosario Scelsi giovedì 9 luglio 2020

Il futuro dell'artigianato digitale vive nel nuovo simulatore Bentley, che permette di configurarsi l'auto su misura

La nuova Bentley Bentayga è ora disponibile nel configuratore online della casa di Crewe, che offre un rendering realistico, per mettere il cliente in condizione di confezionarsi alla perfezione un modello su misura, vissuto con un alto tasso di fedeltà, sullo schermo di un computer.

Il sistema utilizza oltre 1,7 milioni di immagini di "restituzione grafica" che danno al cliente un numero quasi infinito di opzioni per l'intera gamma di modelli Bentley.

Le rappresentazioni visive dei singoli componenti sono prese direttamente dal magazzino digitale del marchio della B alata, e sono collegate a potenti software che mostrano un rendering di alto livello del veicolo. Per garantire che l'artigianato digitale rappresenti gli elevati standard del mondo fisico di Bentley, tutte le 280 mila immagini usate per la nuova Bentayga sono state accuratamente analizzate e verificate, persino nelle cuciture dei lussuosi pellami usati nell'abitacolo.

Ecco le parole del virtual media manager Paul Chapman: "Il mio compito è unire tecnologia e lusso nella produzione di Bentley digitali con la stessa fusione di artigianalità, innovazione e sostenibilità delle nostre auto fisiche. Mi viene spesso chiesto quante immagini siano necessarie per ricreare una Bentley - che può avere fino a 10 miliardi di configurazioni possibili - nello spazio online: la risposta è 280 mila per la Bentayga, che ha richiesto un simile ventaglio per visualizzare tutte le opzioni offerte ai clienti. Se stampate su carta, la risma con queste immagini sarebbe alta 28 metri".

Il configuratore usato per la Bentley Bentayga nasce dalla collaborazione con Intel e produce un alto grado di realismo, ma richiede una notevole quantità di potenza, per ridurre i tempi di calcolo, risultato brillantemente ottenuto. L'integrazione coi sistemi di intelligenza artificiale concorre a rendere la visione delle immagini più veloce che mai, regalando dettagli visivi straordinari, per un'esperienza interattiva efficace e di lusso.