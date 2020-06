Mercedes-Benz Museum: rinasce il cinema drive-in

Di Rosario Scelsi giovedì 25 giugno 2020

Vedere un film in auto, davanti al Museo Mercedes di Stoccarda, è ora una cosa possibile

Al Mercedes-Benz Museum di Stoccarda ci si può tuffare nella storia della "stella", con una bella esposizione delle vetture più significative del marchio e di quelli ad esso associati, ma è possibile giovarsi anche di una nuova opportunità: il cinema drive-in, sbocciato nell'area di parcheggio antistante la struttura.

L'idea è nata come conseguenza della pandemia da Coronavirus, che sta regalando nuova popolarità a tali realtà cinematografiche, costituite da un grande schermo all'aperto, da cui ammirare i film, rimanendo a bordo della propria vettura, magari sgranocchiando qualcosa e condividendo romanticamente il momento con la donna del cuore.

Per ascoltare l'audio del lungometraggio proiettato (o di qualsiasi altro spettacolo offerto alla visione) ci si può avvalere dei sound-system dei veicoli, attraverso frequenze FM. È sufficiente sintonizzare l'autoradio, ad esempio, su 89.0 MHz e l'ascolto è assicurato, senza far ricorso ad altoparlanti esterni, che richiederebbero un altissimo volume, non compatibile con il comfort acustico da garantire agli altri. Tutto questo in un quadro di distanziamento sociale, doverosa precauzione per ridurre il rischio contagio da Covid-19. Con in più l'impagabile vista sul Mercedes-Benz Museum.