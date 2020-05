Audi A3: nuove indiscrezioni per le sportive S3 ed RS3

Di Dario Montrone venerdì 22 maggio 2020

In arrivo le nuove Audi S3 da 310 CV ed RS3 da 420 CV, entrambe nelle varianti Sportback a cinque porte e Sedan a quattro porte



Nuove indiscrezioni per i modelli S3 ed RS3, ovvero le versioni sportive della nuova Audi A3 che, questo mese di maggio, ha debuttato sul mercato europeo nella variante Sportback a cinque porte, mentre la commercializzazione della berlina Sedan a quattro porte partirà a settembre. Entro fine anno, invece, sarà introdotta la quarta generazione della S3.

Disponibile sia come S3 Sportback che come S3 Sedan, la nuova Audi S3 sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TFSI da 310 CV di potenza, abbinato alla trazione integrale quattro. La nuova Audi RS3, invece, debutterà nel corso della primavera del 2021, anch'essa nelle varianti RS3 Sportback ed RS3 Sedan. Grazie alla tecnologia 'mild hybrid' da 48V, il propulsore a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri erogherà 420 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima. Oltre alla trazione integrale quattro, è previsto anche il cambio sequenziale S tronic a doppia frizione. Successivamente, la nuova Audi RS3 sarà proposta nella declinazione da 450 CV di potenza che adotterà la denominazione Plus o Performance, oppure Competition.

Le altre novità della Casa di Ingolstadt fino al 2022

I modelli S3 ed RS3 figurano tra le novità più importanti di Audi che quest'anno introdurrà anche la Q2 restyling, la Q5 restyling e l'inedita Q5 Sportback. Per l'anno prossimo, invece, è previsto il restyling di metà carriera della ammiraglia Audi A8, più il debutto delle elettriche e-tron GT e Q4 e-tron. Infine, nel corso del 2022 è in programma l'introduzione di ben cinque novità, ovvero la nuova generazione delle Audi A4, A4 Avant e Q7, nonché il restyling di metà carriera delle grandi A6, A6 Avant ed A7 Sportback.