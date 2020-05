Audi: la versione speciale RS 25 years per i modelli RS4, RS5, RS6 ed RS7

Di Dario Montrone martedì 19 maggio 2020

Ecco le sportive Audi RS4 Avant, RS5 Coupé, RS5 Sportback, RS6 Avant ed RS7 Sportback nella speciale configurazione RS 25 years

Per celebrare il quarto di secolo della storica Audi RS2 Avant, la gamma dei modelli RS4 Avant, RS5 Coupé ed RS5 Sportback, RS6 Avant ed RS7 Sportback è stata ampliata alla versione speciale RS 25 years. Esteticamente, questa configurazione è riconoscibile per la colorazione Blu Nogaro ad effetto perlato della carrozzeria, la finitura Total Black (per le cornici dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori laterali e i loghi Audi) e il look Alluminio Opaco (per i blade verticali, gli inserti nelle longarine sottoporta e lo splitter).

Tra le altre caratteristiche della speciale declinazione RS 25 years di Audi figurano gli interni in pelle e Alcantara con le impunture di colore Blu Denim, il logo 25RS per le luci d'ingresso, i coprimozzi dei cerchi in lega bicolore grigio e nero lucido, lo schienale dei sedili sportivi anteriori, i tappetini e i pannelli delle porte, nonché il pacchetto Dynamic Plus completo di freni a disco in carboceramica con le pinze di colore grigio antracite, impianto di scarico sportivo RS, differenziale posteriore sportivo e velocità massima aumentata.

Altre caratteristiche e prezzi per il mercato italiano

Nello specifico, la versione speciale RS 25 years delle Audi RS4 Avant, RS5 Coupé ed RS5 Sportback - con il motore a benzina 2.9 TFSI V6 da 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima - prevede lo sterzo dinamico, l'assetto sportivo RS Plus con il dispositivo DRC (acronimo di Dynamic Ride Control), i cerchi in lega da 20 pollici di diametro e la velocità massima di 280 km/h. I modelli RS6 Avant RS ed RS7 Sportback nella speciale declinazione RS 25 years, invece, sono dotati di sterzo integrale dinamico e cerchi in lega da 22 pollici di diametro, mentre il propulsore a benzina 4.0 TFSI V8 da 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima - nella configurazione 'mild hybrid' consente di raggiungere la velocità massima di 305 km/h. La versione speciale RS 25 years di Audi è disponibile ai prezzi di 129.000 euro per la RS4, 134.000 euro per la RS5, 170.000 euro per la RS6 e 182.000 euro per la RS7.