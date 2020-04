Nuova Audi A3 2020, arriva anche la mild-hybrid a 4 cilindri

Di Junio Gulinelli martedì 7 aprile 2020

In Italia con prezzi a partire da 32.300 euro





La compatta di Ingolstadt è indubbiamente una delle best seller di Casa Audi. Ora la quarta generazione della segmento C tedesca si amplia con l’arrivo in gamma della nuova motorizzazione 1.5 (35) TFSI S tronic da 150 CV dotata della tecnologia mild-hybrid con sistema a 48 volt, per la prima volta in abbinamento a una motorizzazione a 4 cilindri (fino ad ora era abbinata in listino solo ai motori a 6 e 8 cilindri).

Sistema elettrico a 48 volt e Cylinder on Demand

Nello specifico il turbo benzina da 1.498 cc di questa versione adotta il sistema cylinder on demand e abbina la trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti S tronic con la tecnologia MHEV. Il sistema si avvale di una rete di bordo a 48 volt che alimenta l’alternatore-starter azionato a cinghia, a sua volta connesso al motore termico e al motore elettrico. Quest'ultimo si avvia nelle fasi di rilascio (tra i 40 e i 160 km/h) e frenata e garantisce la marcia. In partenza e in ripresa l’alternatore-starter fornisce anche un boot di potenza quantificabile in 50 Nm e 12 CV, mentre l’energia recuperata in frenata, fino a 12 kW, viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio.

Consumi, emissioni e prestazioni

In quanto a consumi l’Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V dichiara una media (WLTP) di 5,2-5,6 litri per 100 km con emissioni di CO2 pari a 128-142 grammi. Lo scatto 0-100 okm/h è coperto invece in 8,4 secondi e la velocità massima dichiarata è di 224 km/h.

Allestimenti e prezzi

Analogamente alle versioni già disponibili sin dal lancio della nuova Audi A3 Sportback 2020, anche la variante 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V viene proposta con gli allestimenti base, Business, Business Advanced ed S line edition. Confermati anche i pacchetti edition one e l’inedito pack per gli interni Design Selection che si aggiunge al pacchetto sportivo S Line.

La nuova Audi A3 Sportback1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V viene commercializzata in Italia con prezzi a partire da 32.300 euro.