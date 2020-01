Audi S3: foto spia degli esterni e degli interni

Di Tommaso Giacomelli venerdì 24 gennaio 2020

Le nuove foto spia hanno immortalato un muletto di Audi S3 in un test di sviluppo sulla neve. Grande attenzione all'abitacolo, che mostra alcune differenze rispetto al passato.

Nella nuova sessione di foto spia, la protagonista immortalata è stata l'Audi S3, in uno dei consueti test di sviluppo realizzati nel bianco nord Europa ricoperto dalla neve. Esternamente non compaiono molte differenze rispetto alle precedenti immagini rubate, stavolta però è stato possibile vedere più concretamente quello che offrirà l'abitacolo di questa vettura. Si può tranquillamente affermare che gli interni della A3 saranno simili a quelli della vettura più potente della gamma, quindi avranno come novità un piccolo interruttore per la scatola DSG invece della vecchia leva. Le versioni manuali avranno comunque una leva del cambio tradizionale.



Alcune novità

La grande novità è il posizionamento dell'MMI, sistema di infotainment, che è adesso perfettamente integrato nella console centrale anziché essere un tablet che sporge dal cruscotto. A differenza dei modelli Audi più grandi in cui è presente un touchscreen secondario inferiore sulla console centrale per le impostazioni del climatizzatore, il nuovo modello A3 / S3 / RS3 avrà a disposizione dei pulsanti convenzionali. A livello di motore si ipotizza che la prossima generazione di Audi S3 possa spingersi fino alla soglia dei 400 CV. Per la versione standard dell'Audi A3 si potrà aspettare una presentazione a marzo, in occasione del Salone di Ginevra, ma la S3 potrebbe anche essere pronta per il debutto allo stesso tempo.