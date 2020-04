Volkswagen Nivus: le prime foto ufficiali della piccola SUV coupé

Di Dario Montrone giovedì 16 aprile 2020

Ecco i nuovi teaser della piccola SUV coupé Volkswagen Nivus, sotto forma di foto spia ufficiali con la speciale camuffatura psichedelica di colore rosso per la carrozzeria



Ecco la nuova Volkswagen Nivus, inedita SUV coupé di piccole dimensioni, ovvero la variante sportiva della T-Cross. La vettura è stata svelata dalla Casa di Wolfsburg con due teaser, sotto forma di foto spia ufficiali, dato che la carrozzeria è dotata della camuffatura psichedelica di colore rosso. Lunga 420 centimetri, ha il bagagliaio da 415 litri di volume.

Il debutto della nuova Volkswagen Nivus è previsto per il mese di giugno sul mercato brasiliano, ma entro fine anno sarà disponibile su tutto il mercato sudamericano. Dotata di fari a led sia anteriori che posteriori e cerchi in lega da 17 pollici di diametro, sarà proposta con il motore 1.0 TSI a benzina ed alcol da 128 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima, in abbinamento al cambio automatico a sei rapporti. Successivamente, il suddetto propulsore sarà abbinato anche al cambio meccanico a sei marce.

Sul mercato europeo come T-Sport?

La nuova Volkswagen Nivus sarà commercializzata anche sul mercato europeo, dove debutterà nel corso del 2021. Molto probabilmente, sarà identificata dalla specifica denominazione T-Sport e potrebbe essere assemblata anche presso l'impianto spagnolo di Pamplona, assieme all'utilitaria Polo con cui condivide la piattaforma modulare MQB modello A0. La gamma europea, invece, sarà la stessa della SUV di piccole dimensioni Volkswagen T-Cross.