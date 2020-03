Volkswagen Nivus: nuovo teaser della piccola SUV coupé

Di Dario Montrone martedì 17 marzo 2020

Nuovo teaser per la Volkswagen Nivus, l'inedita piccola SUV coupé che sarà commercializzata l'anno prossimo anche sul mercato europeo.



Durante l'evento Annual Media Conference di Volkswagen AG, ovviamente trasmesso solo in streaming, è stato svelato il teaser che anticipa l'aspetto della nuova Volkswagen Nivus, l'inedita SUV coupé di piccole dimensioni che quest'anno debutterà sul mercato sudamericano, mentre l'introduzione sul mercato europeo è prevista nel corso del 2021.

Nota anche come New Urban Coupe, la nuova Volkswagen Nivus condividerà la piattaforma modulare MQB con la SUV di piccole dimensioni Volkswagen T-Cross, di cui rappresenterà la variante coupé a cinque porte con la linea spiovente della carrozzeria nella zona posteriore. Inoltre, avrà il nuovo logo della Casa di Wolfsburg e la plancia totalmente digitale.

Sul mercato brasiliano, la Volkswagen Nivus sarà disponibile con il motore a benzina 1.0 TSI a tre cilindri nella versione da 115 CV di potenza in abbinamento al cambio manuale a sei marce, nonché nella declinazione da 130 CV di potenza in abbinamento al cambio sequenziale DSG a doppia frizione. Sul mercato europeo, invece, dovrebbe essere proposta come Volkswagen T-Sport e anche con l'alimentazione diesel.