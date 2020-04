La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse di Arnold Schwarzenegger

Di Rosario Scelsi domenica 19 aprile 2020

Un divo del cinema, un abile imprenditore, un politico di successo, ma pure un amante delle auto sportive: ecco un aspetto meno noto della vita di Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ama le supercar e nel suo garage hanno trovato spazio auto da sogno come la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, che ha accompagnato in diverse uscite pubbliche il noto attore e imprenditore statunitense, il cui curriculum è impreziosito dal ruolo di Governatore della California, coperto per due mandati consecutivi a partire dal 2003.

La Grand Sport Vitesse è una vettura che sfida le categorie convenzionali e trasuda carisma da ogni centimetro di carrozzeria. Si tratta di una convertibile elitaria, che elargisce i brividi della guida all'aria aperta. In circolazione ci sono soltanto 150 esemplari di questo modello targa, con tetto completamente rimovibile in policarbonato.

Alla spinta provvede un motore W16 quadriturbo di 8 litri che sviluppa una potenza massima di 1200 cavalli, con una coppia di 1500 Nm: sono valori mozzafiato, assolutamente fuori dall'ordinario. Tutto questo si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2"6 e in una velocità di punta di 410 km/h.

La Grand Sport Vitesse è figlia nobile di una stirpe, quella della Bugatti Veyron, il cui debutto fu spostato a più riprese, per le complicazioni di un progetto estremamente ambizioso. Quando Ferdinand Piech, boss del gruppo Volkswagen, espresse il desiderio di creare una supercar da 400 km/h, in pochi gli diedero credito. Alcuni maligni sussurrarono che un'avventura del genere avrebbe avuto implicazioni negative sul bilancio della holding.

In effetti il lavoro si rivelò più duro del previsto e i tecnici faticarono molto per mettere a punto un modello che si proiettava in una nuova dimensione, mai esplorata prima. I cambiamenti in corso d'opera e i numerosi rinvii rischiarono di pesare come un macigno sull'immagine del costruttore. All'origine della tormentata trafila i problemi di messa a punto del nuovo strumento di guerra. I collaudi sembravano non finire mai e le presentazioni alla stampa venivano spesso rinviate.

Le ripercussioni di un flop avrebbero avuto proporzioni bibliche, ma la difficoltà emerse erano già bastate a scatenare l'ironia di tanti. Solo un risultato straordinario poteva cancellare le infelici premesse. Piech lo sapeva e non si tirò indietro, anzi spinse i suoi a fare gli straordinari. Alla fine il prodigio giunse a compimento e la Veyron fu svelata al pubblico, stordito dalle sue innovazioni. Le prime prove della stampa vennero effettuate in Sicilia nel 2005, sul circuito della Targa Florio, per annunciare a tutti che gli autori erano sicuri del fatto loro. Il risultato? Un prodotto di assoluta eccellenza, sublimato nella Bugatti Grand Sport Vitesse, scelta con gusto da Arnold Schwarzenegger.