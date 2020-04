Ford Bronco Sport: nuove indiscrezioni sulla nuova SUV compatta

Di Dario Montrone venerdì 3 aprile 2020

Grazie ai codici VIN, ecco tutti i dettagli della nuova SUV compatta Ford Bronco Sport, dalle motorizzazioni alle varie personalizzazioni



Recentemente, sul mercato statunitense sono stati registrati i codici VIN della nuova Ford Bronco Sport, l'inedita SUV di dimensioni compatte con lo stile da fuoristrada della carrozzeria. Attesa sul mercato internazionale nel corso del 2021, rappresenterà il modello 'alter ego' in chiave offroad della Escape, ovvero la versione statunitense della nuova Ford Kuga. Stando alla decodificazione dei suddetti codici, emergono le specifiche sulle motorizzazioni, nonché sulle varie personalizzazioni.

La gamma della nuova Ford Bronco Sport comprenderà il motore a benzina 1.5 EcoBoost a tre cilindri da 182 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, affiancato dal propulsore di pari alimentazione 2.0 EcoBoost a quattro cilindri da 253 CV di potenza e 375 Nm di coppia massima, entrambi disponibili anche in abbinamento alla trazione integrale AWD. A livello di allestimento, invece, saranno previste le denominazioni Big Bend, Outer Banks e Badlands che affiancheranno la configurazione base, nonché la speciale declinazione First Edition.

Tutte le varie personalizzazioni

Per quanto riguarda le personalizzazioni, la nuova Ford Bronco Sport sarà proposta con le tinte Alto Blue Metallic, Area 51, Cactus Gray, Carbonized Gray, Cyber Orange Metallic, Icon Silver, Kodiak Brown, Oxford White, Rapid Red Metallic e Shadow Black per la carrozzeria, anche nell'opzione bicolore con il tetto di colore nero o grigio. Inoltre, saranno previsti gli interni in tessuto di colore Active Orange o Area 51 e in pelle di colore Ebony, più due differenti stili per i cerchi in lega da 17 pollici di diametro.