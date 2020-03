Ford Bronco Sport: modello 'alter ego' della Kuga in chiave offroad

Di Dario Montrone giovedì 12 marzo 2020

Ecco le foto spia del nuovo modello Ford Bronco Sport, atteso anche sul mercato europeo forse con la denominazione Maverick.

Oltre al ritorno del fuoristrada Ford Bronco, la Casa di Dearborn introdurrà anche il modello Ford Bronco Sport, 'alter ego' in chiave offroad della SUV compatta Ford Kuga. L'aspetto della vettura è ormai pressoché noto, dato che in rete circolano le foto spia senza camuffature pubblicate sul sito "Bronco Sport Forum".

Stando alle indiscrezioni, il nuovo Ford Bronco Sport dovrebbe essere svelato insieme al redivivo Ford Bronco al prossimo Salone di Detroit 2020 in programma nel mese di giugno, oppure al Salone di New York 2020 posticipato ad agosto per il coronavirus. Il debutto sul mercato europeo, invece, sarebbe previsto per l'anno prossimo.

Esteticamente, il modello Ford Bronco Sport sarà riconoscibile per la carrozzeria di forma squadrata, mentre il portellone posteriore avrà quasi certamente il lunotto apribile. Destinato alla produzione presso l'impianto messicano di Hermosillo, potrebbe essere commercializzato sul mercato europeo con la denominazione Maverick. Non è la prima volta che Ford utilizza denominazioni differenti a seconda dei mercati, dato che la Kuga è proposta oltreoceano come Ford Escape.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre ai propulsori a benzina 1.5 EcoBoost da 180 CV e 2.0 EcoBoost da 250 CV, l'inedito Ford Bronco Sport o Maverick dovrebbe essere disponibile sul mercato europeo anche con le unità diesel 1.5 EcoBlue e 2.0 EcoBlue da 120 CV a 190 CV di potenza. Nonostante l'aspetto da fuoristrada, la gamma non dovrebbe comprendere la versione AWD a trazione integrale. Dato che condividerà la piattaforma modulare C2 con la Kuga, non sono escluse le varie declinazioni Mild Hybrid, Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida.