Ford Puma è l'ibrida più venduta in Italia

Di Junio Gulinelli mercoledì 4 marzo 2020

È subito successo commerciale per la crossover elettrificata dell'Ovale Blu





Con l’entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2020, delle nuove norme sulle emissioni dettate dall’UE, il segmento delle ibride si è moltiplicato negli ultimi mesi in quanto a proposte. E in questi primi mesi dell’anno ad aggiudicarsi la posizione di leader in Italia, tra le vetture con l'aiuto elettrico, è stata la neo-arrivata crossover compatta di Ford, la Puma. È la prima delle 14 novità elettrificate dell’Ovale Blu che arriveranno sul mercato entro la fine del 2020.

Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia, ha dichiarato:

“Fin dal lancio, Puma ha entusiasmato subito i clienti perché coniuga un design dalle linee sinuose con una soluzione intelligente dello spazio come il MegaBox e l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid. Lo stile seducente di Puma nasconde una praticità da crossover compatto senza precedenti, supportata da tecnologie di assistenza alla guida e strumenti di connettività che il consumatore ormai si aspetta. Puma è l’auto perfetta per chi ricerca stile, funzionalità ma è anche attento ai costi di gestione e all’ambiente”.

Presentata a fine giugno dello scorso anno e prodotta a Cracovia (in Romania), la nuova Ford Puma è proposta sul nostro mercato con prezzi a partire da 22.750 euro fino a 27.500 euro ed è la prima vettura dell’Ovale Blu elettrificata, con un sistema mild-hybrid a 48 volt che presto si estenderà a tutta la famiglia Ford.

Il powertrain micro-ibrido della Ford Puma è composto dal motore a benzina 1.0 EcoBoost Hybrid affiancato da un propulsore elettrico Starter/Generator BISG da 11,5 KW, nelle versioni da 125 CV e 155 CV di potenza. Grazie anche al sistema di disattivazione di uno dei tre cilindri, la Ford Puma dichiara 124 g/km di emissioni di CO2 e 5.4 l/100 km di consumi (dati WLTP) per la versione da 125CV e di 126 g/km di emissioni di CO2 e 5.5 l/100 km di consumi (dati WLTP) per la versione da 155CV.

La nuova Ford Puma può essere ordinata con gli allestimenti Titanium ed ST-Line, entrambi declinabili nella inedita versione X. La gamma cromatica, invece, comprende dieci colorazioni: Blazer Blue, Frozen White, Race Red, Solar Silver, Agate Black, Lucid Red, Grey Matter, Desert Island Blue, Magnetic e Metropolis White.

In quanto a sicurezza e connettività, la Ford Puma è il primo crossover compatto a essere dotato del Ford Co-Pilot, l’insieme di sistemi di guida assistita che include l’Adaptive Cruise Control, il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection e il Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale che informa i conducenti di eventuali situazioni inaspettate sulla strada da percorrere, prima che queste vengano viste o rilevate dai sensori dell’automobile.

L’infotainment è affidato al più recente sistema SYNC 3, che consente di di controllare le funzioni di audio, navigazione e gli smartphone connessi, utilizzando semplici comandi vocali. Inoltre, il modem integrato FordPass Connect trasforma Puma in un hotspot Wi-iFi con connettività disponibile fino un massimo di 10 dispositivi.