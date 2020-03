Nuova Ford Kuga: prezzi e allestimenti

Di Dario Montrone giovedì 19 marzo 2020

La gamma italiana della nuova Ford Kuga è declinata negli allestimenti Titanium ed ST-Line X, ma presto debutterà anche la versione premium Vignale



La nuova generazione della Ford Kuga è in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 28.750 euro, mentre la gamma è declinata negli allestimenti Titanium ed ST-Line X. Quest'ultimo è riconoscibile esteticamente per i paraurti dedicati, le minigonne laterali in tinta con la carrozzeria, la calandra di colore nero in tinta con il diffusore posteriore e le barre sul tetto, il grande spoiler posteriore, i cerchi in lega da 18 o 19 pollici di diametro e il doppio terminale di scarico, mentre l'abitacolo prevede i sedili sportivi ST-Line con le cuciture a contrasto di colore rosso, la pedaliera in alluminio e il volante sportivo a fondo piatto, più il logo ST-Line per i tappetini e le soglie battitacco.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova SUV compatta Ford Kuga è disponibile con il propulsore a benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV di potenza, affiancato dalle unità diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV di potenza (anche con il cambio automatico ad otto rapporti) e 2.0 EcoBlue da 190 CV, quest'ultima proposta esclusivamente nella configurazione con la trazione integrale AWD e il cambio automatico ad otto rapporti. Inoltre, sono previste le inedite versioni a propulsione ibrida Mild Hybrid con il motore a gasolio 2.0 EcoBlue da 150 CV di potenza e Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva con il propulsore a benzina 2.5 Atkinson abbinato al cambio automatico CVT.

In arrivo l'allestimento premium Vignale

Successivamente, la terza generazione della Ford Kuga sarà proposta anche nell'allestimento premium Vignale, caratterizzata stilisticamente da elementi della carrozzeria come i paraurti specifici, gli inserti dedicati, le finiture in alluminio satinato, la calandra cromata, il doppio terminale di scarico, i cerchi in lega da 18, 19 o 20 pollici di diametro, nonché dagli interni in pelle con il design 'esagonale', il volante in pelle riscaldabile e i tappetini in velluto.