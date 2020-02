Ford Kuga: tutta la gamma della nuova SUV compatta

Di Dario Montrone lunedì 24 febbraio 2020

Oltre alle motorizzazioni a benzina e diesel, la gamma della nuova Ford Kuga comprende le versioni Plug-In Hybrid, Mild Hybrid e Full Hybrid a propulsione ibrida.



La nuova generazione della SUV compatta Ford Kuga è disponibile in tre declinazioni a propulsione ibrida, con le varie tecnologie Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-In Hybrid. La gamma, tuttavia, comprende anche il motore a benzina 1.5 EcoBoost a tre cilindri da 150 CV di potenza con il sistema di disattivazione dei cilindri, più il propulsore diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV di potenza e l'unità di pari alimentazione 2.0 EcoBlue da 190 CV di potenza.

La versione Plug-In Hybrid è la vera novità della nuova Ford Kuga, anche perché consente di percorrere 100 km con il consumo medio di solo 1,2 litri di carburante (pari a circa 83,3 km/litro), emettendo 26 g/km di CO2. Inoltre, grazie alla batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh che alimenta il propulsore elettrico, abbinato al motore 2.5 Atkinson a benzina, può percorrere fino a 72 km nella configurazione a 'zero emissioni'. Infatti, sono previste le modalità di guida EV Auto, EV Now, EV Later ed EV Charge.



La declinazione Mild Hybrid della nuova Ford Kuga, invece, è equipaggiata con l'unità a gasolio 2.0 EcoBlue Hybrid da 150 CV di potenza, abbinata allo starter generator BISG azionato a cinghia - al posto dell'alternatore - ed alimentato dall'apposita batteria agli ioni di litio da 48V.

Infine, è prevista anche l'inedita Ford Kuga Hybrid, in arrivo entro fine anno, ovvero la versione Full Hybrid con la funzione Self Charging. A livello meccanico, questa configurazione comprende il motore a benzina 2.5 a ciclo Atkinson, il propulsore elettrico, la batteria agli ioni di litio e il cambio automatico.