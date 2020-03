Fiat Tipo: nuove indiscrezioni sulla versione restyling

Di Dario Montrone lunedì 30 marzo 2020

In arrivo la Fiat Tipo restyling, con le nuove motorizzazioni 'mild hybrid' e l'inedita configurazione Cross con lo stile da SUV



Entro fine anno, sarà svelata la Fiat Tipo sottoposta al restyling di metà carriera. La commercializzazione, invece, partirà quasi certamente l'anno prossimo. Esteticamente, la rinnovata compatta del costruttore torinese - disponibile come berlina a quattro porte, hatchback a cinque porte e Station Wagon - sarà riconoscibile per la calandra ridisegnata, i nuovi fari e i paraurti aggiornati dal punto di vista stilistico.

Tuttavia, la novità principale sarà rappresentata dall'inedita Fiat Tipo Cross, ovvero la declinazione con lo stile da SUV per la variante hatchback con la carrozzeria a cinque porte. Inoltre, non è esclusa anche l'altrettanto inedita Tipo Cross Wagon con la carrozzeria station wagon, per competere ad armi pari con le dirette concorrenti Ford Focus Active e Focus Active Wagon. A livello estetico, le nuove Fiat Tipo Cross e Tipo Cross Wagon saranno caratterizzate soprattutto dall'assetto rialzato, in abbinamento ad elementi specifici della carrozzeria. L'abitacolo, invece, sarà aggiornato con il nuovo sistema multimediale UConnect.

In arrivo le configurazioni 'mild hybrid' da 48V

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Fiat Tipo restyling adotterà il propulsore a benzina 1.3 Firefly aspirato a quattro cilindri da 101 CV di potenza e il motore di pari alimentazione 1.0 Firefly sovralimentato a tre cilindri da 120 CV di potenza, entrambi disponibili nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V che sarà condivisa con la Fiat 500X. Saranno confermate le attuali unità diesel 1.3 MultiJet da 95 CV e 1.6 MultiJet da 120 CV, mentre sono categoricamente escluse la versione a propulsione ibrida Plug-In e la declinazione in chiave sportiva con il brand Abarth.