Fiat Tipo: le foto spia del restyling

Di Tommaso Giacomelli giovedì 12 marzo 2020

La Fiat Tipo è stata immortalata nel Nord della Svezia su strada pubblica. Le foto spia mostrano la mimetizzazione del restyling.

Nuove foto spia hanno come protagonista la segmento C della Casa torinese, la Fiat Tipo. La vettura italiana è stata immortalata nel Nord Europa, precisamente sulle strade pubbliche della Svezia, che sono attualmente ricoperte di neve. Il muletto di Tipo è di colore bianco e presenta un'ampia mimetizzazione localizzata sull'anteriore, per nascondere dietro a un'applicazione nera tutta la mascherina. Come possiamo vedere, i test sono ancora agli inizi con solo la griglia e il paraurti anteriore coperti, ma quando la Tipo verrà aggiornata e passerà allo sviluppo, ci aspettiamo anche alcuni nuovi fari e una nuova grafica per i fanali posteriori.



Arrivo a fine anno?

La gamma di motori della Tipo includono un motore a benzina da 1,4 litri con 95 cavalli (70 chilowatt) e due diesel: motori a iniezione diretta da 1.3 e 1.6 litri con 95 CV (70 kW) e 120 CV (88 kW). A seconda del motore, è possibile dotarsi di serie di un cambio manuale a cinque o sei marce, mentre il diesel più potente può essere equipaggiato con un cambio automatico a doppia frizione a sei marce. Esistono anche motori a GPL e bioetanolo. Da quando è stata lanciata sono più di 600.000 esemplari già stati consegnati, rendendo la recente Tipo una delle auto moderne di maggior successo della Fiat nel Continente europeo. Prevediamo di vedere la Tipo aggiornata entro la fine di quest'anno, con le vendite che probabilmente inizieranno a novembre o dicembre.