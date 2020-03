CIVM 2020: rinvio per il Trofeo Scarfiotti

Di Rosario Scelsi lunedì 16 marzo 2020

Non sarà più la prima tappa del tricolore, ma la cronoscalata marchigiana regalerà comunque grandi emozioni agli sportivi. Ancora da definire la nuova data di svolgimento.

La Sarnano-Sassotetto "Trofeo Scarfiotti" slitta in avanti e perde il suo status si prova di apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. Ignota la nuova data in cui andrà in scena. Ricordiamo che la sfida tricolore, giunta alla trentesima edizione, doveva disputarsi nel weekend del 3 maggio.

Ora toccherà alla Luzzi-Sambucina del 17 maggio il compito di inaugurare la stagione agonistica, che poi si snoderà con un fitto calendario di impegni, fino a metà ottobre, quando andrà in scena la Pedavena-Croce d'Aune.

Gli appassionati sperano di mettersi presto alle spalle l'incubo del Coronavirus, per tuffarsi nelle emozioni delle cronoscalate, disciplina sportiva che elargisce grandi emozioni, con i suoi prototipi, le monoposto e le granturismo, espressioni di un automobilismo romantico che profuma di magia.

Tornando al rinvio della Sarnano-Sassotetto "Trofeo Scarfiotti", questo è stato chiesto alla Federazione da parte degli organizzatori del Gruppo Sportivo Automobile Club Macerata. Quando conosceremo la nuova data della gara marchigiana sarà nostra cura darvene comunicazione.

Calendario CIVM 2020

1 maggio - 3 maggio

30° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto (rinviato)

15 maggio - 17 maggio

XXV Cronoscalata Luzzi-Sambucina

29 maggio - 31 maggio

51° Verzegnis-Sella Chianzutan

12 giugno - 14 giugno

10a Salita Morano-Campotenese

26 giugno - 28 giugno

59a Coppa Paolino Teodori

3 luglio - 5 luglio

70a Trento-Bondone

17 luglio - 19 luglio

50° Trofeo Vallecamonica

7 agosto - 9 agosto

57a Rieti-Terminillo

21 agosto - 23 agosto

55° Trofeo Luigi Fagioli

11 settembre - 13 settembre

62a Monte Erice

18 settembre - 20 settembre

66a Coppa Nissena

16 ottobre - 18 ottobre

XXXVIII Pedavena-Croce d'Aune

Fonte | ACI Sport Italia