Auto dei vip: la Lamborghini Aventador SV di Chris Brown [Video]

Di Rosario Scelsi sabato 14 marzo 2020

Chris Brown ama le supercar come la Lamborghini Aventador SV, custodita da qualche tempo nel suo garage. Il cantante e attore statunitense, che in ambito musicale ha vinto premi prestigiosi come i Grammy Awards, ha ora deciso di sottoporre a un vistoso tuning la splendida auto sportiva della casa di Sant'Agata Bolognese.

La sua scelta è caduta sugli specialisti di RDB LA, che hanno fatto un importante aggiornamento visivo alla base, già dotata del kit widebody Liberty Walk Limited Edition. Il risultato è una miscela cromatica davvero vistosa, che spazia dal viola al verde acqua, con giochi di dissolvenza nei colori, frutto della versatilità del wrapping. Anche i cerchi hanno subito un trattamento cromatico diverso all'anteriore rispetto al posteriore.

L'assetto ribassato, il grandissimo alettone a tutta larghezza, i passaruota allargati e lo scarico personalizzato (che produce un urlo da gara) completano il quadro espressivo della trasformazione. A voi il giudizio. Io mi limito a dire che preferisco le supercar nella veste originaria.

Ricordo che la Lamborghini Aventador SV (acronimo di Superveloce) è spinta da un motore aspirato V12, che eroga la ragguardevole potenza di 750 cavalli. Il modello, rispetto alla versione "standard", è più leggero alla bilancia: anche questo contribuisce al temperamento puro ed elettrizzante del mezzo. I contenuti tecnologici di quest'auto sportiva sono innovativi e degni della qualità del progetto.