Gemballa: in arrivo molte novità assieme alla Avalanche 4x4

Di Dario Montrone giovedì 12 marzo 2020

Oltre alla Gemballa Avalanche 4x4 che deriverà dalla Porsche 911, è prevista anche la Tornado 4x4 'alter ego' della Cayenne con lo stile da fuoristrada, più le nuove divisioni HD, LCD e CD.



Il tuner tedesco Gemballa, specializzato soprattutto nell'elaborazione dei modelli di Porsche, ha annunciato numerose novità per l'imminente futuro, a partire dall'inedita Avalanche 4x4 che rappresenterà la Porsche 911 con lo stile offroad della carrozzeria, come illustrato dalle bozze che mettono in evidenza soprattutto gli pneumatici tassellati. Lo specifico kit di trasformazione sarà disponibile per i modelli 991 e 992, ma Gemballa proporrà anche la Tornado 4x4, ovvero la Porsche Cayenne nella declinazione fuoristrada.

Intanto, Gemballa ha dato vita alle divisioni Hypercar Division, Luxury Customization Division e Classics Division, identificate anche dalle rispettive sigle HD, LCD e CD. Inoltre, sono previsti ingenti investimenti nell'arco dei prossimi 24 mesi, per l'introduzione di nuovi modelli e l'ampliamento della rete di vendita globale.



Nell'attesa delle suddette novità, è pronto il debutto della Gemballa Avalanche 4.2 RS, ultima interpretazione in chiave tuning delle Porsche 911 modello 991 e 992, nonché della GTR 8XX Evo-R BiTurbo da 829 CV di potenza e 1.098 Nm di coppia massima che consentirà di raggiungere oltre 370 km/h di velocità massima, accelerando da 0 a 100 in 2,3 secondi. Nel corso della prossima estate, invece, è prevista l'introduzione della Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo da oltre 1.000 CV di potenza.