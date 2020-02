Porsche Cayenne Coupé GT: nuove foto spia

Di Dario Montrone giovedì 27 febbraio 2020

Versione di punta della SUV coupé di Zuffenhausen, la nuova Porsche Cayenne Coupé GT avrà il doppio terminale di scarico ovale in posizione centrale e la propulsione ibrida Plug-In.

Proseguono i test di collaudo per l'inedita Porsche Cayenne Coupé GT, come testimoniano le nuove foto spia scattate a due esemplari di muletti camuffati ed impegnati sulla neve. Esteticamente, entrambi presentano il nuovo terminale di scarico a doppia uscita di forma ovale, posizionato al centro del paraurti posteriore in luogo del diffusore integrato.

Inoltre, la nuova Porsche Cayenne Coupé GT dovrebbe avere l'impianto frenante maggiorato per fronte alle alte prestazioni di questa configurazione più sportiva della SUV coupé prodotta dalla Casa di Zuffenhausen. Infatti, grazie alla tecnologia e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, il motore a benzina 4.0 V8 Twin Turbo dovrebbe erogare, in abbinamento al propulsore elettrico, almeno 800 CV di potenza complessiva.



In arrivo entro fine anno, la nuova Porsche Cayenne Coupé GT sarà poi commercializzata sul mercato europeo nel corso del 2021. Per la logica delle economie di scala, non è escluso che possa condividere il suddetto sistema a propulsione ibrida Plug-In con la più volte ipotizzata Lamborghini Urus Hybrid. Inoltre, sarà affiancata dalle future versioni sportive GTS e Turbo S, nonché dalle declinazioni di pari alimentazione e-Hybrid e Turbo S e-Hybrid.