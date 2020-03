Porsche 911 (992) Turbo: foto spia con Ducktail

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 11 marzo 2020

È stato intercettato un muletto di Porsche 911 (992) Turbo con il particolare spoiler Ducktail. Le foto spia provengono dal Nord Europa.

La nuova generazione di Porsche 911 (992) sta proseguendo nello sviluppo e dopo aver presentato la nuova Turbo S da 650 CV, sono arrivate delle nuove foto spia che mostrano un muletto della sportiva di Zuffenhausen su strada pubblica svedese, intenta ad effettuare dei test. La particolarità è che questa versione Turbo adotta quello che è definito Ducktail, il classico spoiler posteriore a forma di becco d'anatra, un elemento tipico della tradizione di Porsche.



Coda speciale

Per il momento non vi è certezza, ma l'aggiunta di questo spoiler potrebbe far parte del cosiddetto "Heritage Design Package" che è uscito con la 991 Speedster e che si dice possa diventare un pacchetto opzionale anche su altri modelli, quindi questo spoiler Ducktail potrebbe benissimo far parte di un "Heritage Design Package ” scelto per la 992 Turbo. È anche vero che la Porsche 911 Turbo non ha mai avuto il Ducktail, ma la Casa tedesca sa che l'iconico becco di anatra, noto a partire dalla 911 RS del 1973, è quell'elemento retrò che piace ai fedelissimi del Marchio, quindi per esigenze commerciali non sarebbe una cattiva scelta adottarlo anche sulla gamma Turbo. Non è da escludere, comunque, che questa particolare coda possa essere scelta anche sul resto della gamma 911, e quindi non solamente nella Turbo.